Pacientes de Medimás marcharán por las calles de Bucaramanga

Por demoras en la atención, en la entrega de medicamentos, problemas con las autorizaciones y convenios, así como la pérdida de tratamientos para pacientesoncológicos son algunos de los motivos por los que más de 400 pacientes saldrán hoy a marchar por las calles de Bucaramanga.

Jakeline Lizcano Medina, líder de la marcha señaló que "decidimos movilizarnos porque las tutela, desacatos y las quejas en la Supersalud ya no dan resultados, no más deshumanización no más negligencia. Que los entes de control garanticen la atención y que nos den soluciones por el derecho a la vida, la salud decimos a Medimás ni una víctima más".

La marcha saldrá a las 3:00 p. m. desde el parque Gabriel Turbay y se dirija hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento sus participantes también serán los padres de hijo con cáncer quienes claman por atención. Nuri Esperanza Villalba, directora de la fundación Esperanza Viva dijo que "esto es una cadena de infortunio, no le pagan a las IPS y estas no tienen con qué pagarle a sus proveedores y profesionales, los pacientes quedan en la mitad y qué pasa muertes prematuras y negligencias".