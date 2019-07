Unas transfusiones la tienen al borde la muerte: Paciente Medimás

En comunicación con Caracol Radio Cristobal Murcia denunció que la salud de su esposa está empeorando cada vez más por la falta de unas transfusiones de sangre que necesita, pero el Hospital Universitario de Santander ha negado, según lo explica, porque se acabó el convenio con Medimás.

Señaló que "a ella le están haciendo unas radioterapias las cuales le están afectando las plaquetas, glóbulos rojos y la hemoglobina está bajando y el médico le mando eso y Medimás no le esta respondiendo lo que dicen es que no hay convenio y no nos atienden en otra parte".

Murcia manifiesta que la EPS no da respuestas a sus problemas a lo que se suman también la falta de medicamentos pues señala que "no le han dado medicamentos desde abril 12 para las quimioterapias".

Cristobal Murcia pide a las directivas de la entidad resolver pronto el problema con el convenio ya que a su esposa cada vez más se le están bajando las plaquetas y una solo transfusión podrían salvarle la vida.