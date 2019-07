A manipuladoras del PAE en el Quindío les deben un mes de salario

La denuncia la hizo el integrante de la junta directiva del Suteq, Hernán Javier Alzate, quien señaló que ante esta situación que no es la primera vez que ocurre, las manipuladoras han amenazado con parar sus labores, pues no reciben dinero producto de su salario desde hace más de un mes y las obligaciones para ellas no se detienen, por lo que espera que el contratista encargado se ponga al día, pues este problema fácilmente puede perjudicar a los estudiantes que se valen del PAE.

Sobre esta situación el secretario departamental de educación Francisco Javier López dejó claro que esta responsabilidad es del operador del PAE escogido por la bolsa mercantil, sin embargo y de acuerdo con el funcionario, a la fecha se han entregado los paz y salvo para que se pudieran hacer los desembolsos por parte de la gobernación al contratista y por ende ya se han hecho los pagos a las manipuladoras, según el funcionario.

Lo cierto del caso, es que anoche hablamos con varias manipuladoras del PAE y aseguraban que no les habían pagado… seguiremos al tanto de lo que termine de pasar al respecto para claridad de la situación.