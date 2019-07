Con bolsas reciclables, un colegio de Medellín motiva a los alumnos

Como estrategia para contribuir a la protección del medio ambiente una de las sedes del Colegio Marco Fidel Suárez en Medellín donó tulas reciclables a todos los estudiantes para reemplazar las habituales bolsas plásticas de basura.

En su sede Cuarta Brigada, en un proyecto asociado con el Área Metropolitana, la institución en implementó la campaña ambiental que impulsa el hábito de reciclar con canastas de colores en todas las aulas y en los pasillos, además de organizar concursos y premiar al salón que más recicle.

“El proyecto ambiental escolar sobre el manejo de residuos sólidos, un adecuado y en cada aula tenemos las tres papeleras: la de orgánicos, papel y cartón y la caneca del plástico. Desde el aula, todo el año estamos trabajando en eso; lideramos campañas, entre esos el proyecto de clasificar las basuras para que en la casa continúen las campañas y actividades; no tenemos pitillos, sabemos que siempre debemos seguir trabajando”, describió la profesora Luz Estela Carmona, una de las impulsoras y motivadoras.

Bolsas: aún se usan

Sin embargo, Caracol Radio encontró que la costumbre de usar bolsas plásticas en Medellín persiste, y las campañas para evitar ese consumo de bolsas no ha calado como se desearía. Los adultos, aunque comprenden el impacto negativo de este material sobre el medio ambiente, siguen teniéndolas como elemento indispensable cuando hacen sus compras o cargar cualquier objeto: hasta los documentos de identificación, la cédula la envuelven en una “bolsita”.

“A veces me acuerdo de llevar la bolsa de tela al supermercado, pero eso pasa muy de vez en cuando; al finalme toca comprar bolsa plástica”, confesó a Caracol Radio la señora Claudia Ballesteros, ciudadana de Medellín.

Otras personas de la capital antioqueña comparten la misma opinión. Y también se conocen aquellos testimonios de quienes han acogido las campañas y sí han erradicado de sus actividades todo consumo de plásticos: bolsas,pitillos, utensilios de cocina, entre otros.

“Las personas no entienden el daño que las bolsas y los pitillos le hacen al medio ambiente y lo que le estamos dejando a otras generaciones. Por eso me parece bien que los supermercados cobren las bolsas… de pronto, así, tocándoles el bolsillo empiezan a cargar sus bolsas reutilizables. Debemos pensar en el mundoque le vamos a dejar a los niños. Aunque yo no tenga hijos, pienso en la cantidad de niños que hay en la tierra”, reconoce Catalina, cajera de un supermercado de grandes superficies en Medellín.

Acciones oficiales

Entre tanto, la Alcaldía de Medellín promueve campañas y proyectos hacia la protección del medio ambiente. Un ejemplo de ello es el proyecto de corredores verdes que ha recibido el reconocimiento en otros países.

Por su parte, Fenalco Antioquia, a través de la Corporación Fenalco Solidario, impulsa entre los empresarios y todo el sector empresarial las buenas prácticas de sostenibilidad, tan básicas como concientizar a los consumidores a dejar atrás la utilización de pitillos en los establecimientos de comidas. Muchos de estos negocios hoy lo acogen y no ofgrecen estos elementos para el consumo de bebidas.-