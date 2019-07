Los minutos de angustia de una mujer acosada por conductor del Sitp

Hace unos días, una ciudadana denunció a través de redes sociales, el acoso sexual que fue víctima por parte de un conductor de un bus del Sitp.

Caracol Radio la contacto y pidió que le cambiáramos su nombre. Viviana, llamaremos a esta ciudadana.

Ella el pasado domingo 23 de junio, sobre las 3 de la tarde tomó un bus del Sitp, a la altura de la calle 100. Dentro del bus solo se encontraba una pasajera

Vea también: Usuarios de SITP denuncian demoras en Usme

"Antes de subirme al bus le pregunte al conductor si pasaba por la calle 134 y me dijo que sí. A lo largo del camino no note nada raro, pero cuando llegamos al puente de la 100, la otra pasajera se bajó y me quedé sola. En ese momento me di cuenta que el conductor me miraba por el retrovisor. Hacía gestos un poco disgustantes para mí, gestos como de placer, de querer hacer algo que no estaba bien y ponía sus manos en su parte. Me asusté y pasé a la parte de atrás del bus", narró la pasajera.

Viviana, al sentir este acoso, intentó desesperadamente bajarse de este bus del Sitp, que cubría la ruta 402, de la empresa Consorcio Express

"Yo dije que esto no es así. Me puse a pitarle por el botón para abrir las puertas y poderme bajar. Él me dijo que no me iba a bajar, le dije que me dejara y estaba muy muy asustada, por lo cual reaccione y con una sombrilla oprimí el despresurador de las puertas y se abrieron. Noté que no se estaba moviendo el bus y aproveche para salir corriendo”, dijo Viviana

Vea también: Camioneta atropelló a varios peatones y deja dos muertos en Bogotá

Para esta mujer, fueron minutos de mucha angustia

"Él simplemente me decía que no me iba a bajar, que no me iba a bajar y yo le decía que me dejara abrir las puertas porque estaba muy asustada. Él apagó el carro, en ese momento le pegue duro al botón para que se abriera las puertas y puede escapar".

Viviana logró bajarse del bus, en la carrera 7 con Calle 140 y con ayuda logró llegar a su casa, dónde puso la denuncia en la línea 195 de Transmilenio

"Yo a los dos días seguía soñando la cara del señor y claramente fue muy traumático, por eso lo publiqué en redes sociales. Recuerdo bien que la ruta que tome fue la 402 y me di cuenta después, que me engañó porque no bajaba por la ruta que le pregunté", puntualizó

¿Qué responde Transmilenio?

El caso se recibió en dos plataformas, hoy hay denuncias. El caso fue remitido a la empresa de Consorcio Express, quien a más tardar el 15 de julio tendrá que dar una respuesta formal a esta denuncia de acoso sexual por parte de uno de sus conductores.

En total de 11.838 conductores del componente zonal, se han presentado entre el 1 de enero y el 31 de mayo un promedio de 250 quejas mensuales:

Las quejas recibidas obedecen a varios motivos, por acoso, forma de conducir, comportamiento, se incluyen quejas porque el conductor no saluda a los usuarios, responde de mala manera, presentación personal, por impedir colados, porque detiene el bus lejos del andén y por omisión de parada.