Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, miércoles 3 de julio

En el marco de la semana de la quindianidad por los 53 años de vida administrativa del Quindío, el presidente de la academia de historia Fernando Jaramillo llamó la atención por el abandono de la catedra de la quindianidad que no se está dictando como debe ser en las instituciones educativas del departamento.

El historiador además llamó la atención sobre el proceso de reclamación del tesoro Quimbaya dijo que el anterior gobierno no hizo nada a pesar el fallo de la corte constitucional, pero que con la conformación de la veeduría nacional este gobierno ha mostrado mayor interés.

Los diputados del Quindío resaltan las bondades naturales del departamento en sus 53 años, pero consideran que ha faltado gestión en sus gobernantes.

El experto en turismo rural y creador del desfile del Yipao Luis Fernando Ramirez fue una de las personas que recibió reconocimiento en los actos de conmemoración de los 53 años de vida administrativa del Quindío, espere entrevista desde el parque fundadores en la emisión de noticias de las 845 de la mañana

Hasta en un triple se han incrementado los fletes para el transporte de productos desde el Quindío y el eje cafetero a Villavicencio por el cierre principal de la vía al Llano.

Que se revise el sistema de áreas protegidas y que haya trabajo articulado es la salida para evitar intervenciones mineras en municipios como Salento

Ante la polémica que se ha desatado luego de la nulidad por parte del TAQ del acuerdo 001 de este año del concejo de Salento que buscaba proteger a su municipio de las intervenciones mineras, Diego Javier Valencia Ramírez, experto en Ordenamiento Territorial en medio de la sesión que se hizo ayer en la asamblea departamental, dijo que hay que mirar con detenimiento en qué está el sistema departamental de áreas protegidas y si sí se está aplicando, pues aunque existe la declaratoria del paisaje cultural cafetera, mientras esta no sea ley, va a ser un saludo a la bandera, toda vez que se deben establecer incentivos y fuentes de financiación, que no son claras.

24 bandas participarán del concierto ‘Por la defensa del territorio’ en Salento este sábado 6 de julio, hoy será la presentación oficial de este evento en la gobernación del Quindío

El Tribunal Administrativo del Quindío ordenó a las autoridades municipales de Quimbaya, presentar los proyectos de descontaminación de las fuentes hídricas, ponerlos en ejecución y apropiar los recursos para su funcionamiento, esto al fallar una acción popular que presentaron ciudadanos del municipio luz del Quindío.

La Procuraduría Provincial de Armenia absolvió a dos funcionarios públicos del Quindío, estamos hablando del alcalde de Quimbaya, Jaime Andrés Pérez y el ex secretario de infraestructura de Armenia, Julio Cesar Escobar.

El ministerio público no encontró pruebas suficientes sobre la participación en política que denunciaron contra el alcalde de Quimbaya y por eso decidió absolver al mandatario Mientras que en el caso del ex secretario de infraestructura la procuraduría tampoco evidencia que el ex funcionario haya incumplido los requisitos legales para la intervención de la antigua estación del ferrocarril.

Inició el segundo semestre académico en las instituciones educativas y a las manipuladoras del PAE en el Quindío les deben el último mes de salario.

La denuncia la hizo el integrante de la junta directiva del Suteq, Hernán Javier Alzate, quien señaló que ante esta situación que no es la primera vez que ocurre, las manipuladoras han amenazado con parar sus labores, pues no reciben dinero producto de su salario desde hace más de un mes y las obligaciones para ellas no se detienen.

Sobre esta situación el secretario departamental de educación Francisco Javier López dejó claro que esta responsabilidad es del operador del PAE escogido por la bolsa mercantil, sin embargo y de acuerdo con el funcionario, a la fecha se han entregado los paz y salvo para que se pudieran hacer los desembolsos por parte de la gobernación al contratista y por ende ya se han hecho los pagos a las manipuladoras, según el funcionario.

La Fiscalía imputó al presidente del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad del Quindío, por el delito de falso testimonio El implicado en este caso es Fabio Cagua Castellanos, presidente de SintraAdmin, quien de tiempo atrás ha hecho denuncias sobre presunta sobre contratación, contrataciones sin méritos, supuestas irregularidades administrativas y en pensiones injustificadas.

El primer vicepresidente de la Confederación General de los Trabajadores Percy Oyola cuestionó el actuar de la Fiscalía, por la premura con la que actuó en este caso y no lo hizo con las denuncias que el líder sindical ha hecho desde hace mucho tiempo, lo que se lee como una persecución sindical, al querer callar esta voz en vez de dar las supuestas claridades al respecto.

La policía en el Quindío advierte por la posible vulneración de los derechos a los detenidos en los CAI, ante el alto nivel de hacinamiento

Y es que cada vez son más los privados de la libertad en los Centros de Atención Inmediata en esta zona del país, cuando se supone y según la ley, que los presos no deberían estar más de 36 horas en estos lugares, sin embargo y literalmente no hay para donde llevarlos, pues las acciones populares de la Defensoría del Pueblo no permiten que se reciban personas en las cárceles también por el alto grado de hacinamiento…

Un Venado soche y danta de montaña, son dos especies de fauna silvestre que han sido identificadas gracias a las cámaras trampa ubicadas en aéreas de conservación del municipio de Salento.

Ante estos hallazgos, la autoridad ambiental hace un llamado a propios y visitantes para que no se generen alarmas ante la presencia de estas especies, ni mucho menos se generen programas de avistamiento de las mismas teniendo en cuenta que Salento es un destino turístico importante, ya que el objetivo de la CRQ es realizar este tipo de estudios para contribuir a la conservación de los ecosistemas quindianos.

Las centrales obreras sostienen que la falta de políticas que garanticen igualdad laboral para los migrantes venezolanos obedece a la falta de preparación del gobierno, para afrontar la situación…

Y es que de acuerdo con el primer vicepresidente de la Confederación General de los Trabajadores Percy Oyola, el alto nivel de desempleo en Colombia que se ha agudizado con la llegada masiva de ciudadanos venezolanos se debe a que las pocas plazas laborales están siendo ocupadas por ciudadanos el vecino país, que en muchos casos están siendo contratados sin las condiciones de ley, lo que demuestra que no había preparación y en lo que debe trabajar con urgencia.

Diariamente están llegando venezolanos a la oficina del ministerio del trabajo en Armenia consultado sobre formalización laboral y también denunciando presuntos abusos de empleadores.

El Museo gráfico y audiovisual del Quindío ubicado en el municipio de Calarcá está a punto de cerrar sus puertas Muchas luchas ha enfrentado su director Fernando Londoño para mantenerlo abierto, pero el mal estado de salud, le está ganando la batalla y este espacio tan importante para la historia y la memoria del Quindío quedaría en el limbo.

A 931 asciende el número de personas empleadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2019, según cifras reveladas por el Centro de Empleo Municipal de Armenia.

Desde la Confederación General de los Trabajadores llamaron la atención del gobierno nacional, para que garantice la seguridad a los líderes sociales y sindicales en el país.

La Empresa Multipropósito de Calarcá obtuvo de nuevo, mediante auditoría externa, la certificación en Gestión de Calidad ISO 9001:2015, por parte de Bureau Veritas. Dicha certificación, ratifica los altos estándares con que la Empresa de la Villa del Cacique presta los Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo.

En Deportes, con la participación de 270 pesistas de varias regiones del país, se inicia hoy en el coliseo de gimnasia de Armenia la octava copa cuyabra de levantamiento de pesas que se extenderá hasta el domingo 7 de julio

