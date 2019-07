Corficolombia también tiene contratos en vías del suroeste antioqueño

En el año 2014 el concesionario Covipacífico, que pertenece a la compañía Corficolombiana, asumió el mantenimiento de un amplio tramo de la vía del suroeste de Antioquia, incluyendo el segmento entre Ancón sury Bolombolo.

El año pasado, la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, denunció que el concesionario había logradoun contrato tan ambiguo para el mantenimiento de las vías que prácticamente se abstuvieron de asumir los tramos que estuvieran en mal estado o con problemas por desestabilización del terreno.

Inclusive, según la ATC, sobre el puente de Bolombolo construido en 1956, que hoy debe ser repotenciado, no quedó bajo responsabilidad de Covipacífico, según el contrato.

Actualmente, la repotenciación y mantenimiento del puente la asumió la Concesión Pacifico 1 aunque se estima que sería solo hasta dentro de tres años que haya solución en ese tramo.

Grave impacto social

Pero, mientras se libra la discusión sobre quién debe responder por el mal estado en las vías que llevan y conectan a los municipios del suroeste, los afectados, como siempre, son los ciudadanos, los productores agrícolas, los campesinos, los enfermos, los caficultores, quienes asumen todas las consecuencias, pero también los que menos tienen el acompañamiento de la autoridad para las soluciones.

En Betulia, por ejemplo, están preocupados porque por primera vez en muchos años tienen una de las cosechas de café más abundantes y por la aparente ausencia del Estado, no tienen vías aptas para sacar de sus fincas esta producción de grano para los mercados doméstico e internacional.

“Estamos tan preocupados porque vamos a tener una de las cosechas más abundantes de los últimos cinco años y no sabemos por donde la vamos a sacar; no hay un panorama claro, esto es muy crítico, somos la zona más cafetera de Antioquia y nos preocupa que en este momento no le estén prestando la suficiente atención. Pedimos que le pongan cuidado a esta zona, donde también pagamos impuestos y necesitamos atención delGobierno Nacional”, dijo el alcalde de Betulia, Benjamín Alonso Suárez.

Más afectación

Pero esto no solo lo soportan los cafeteros. Los enfermos también han tenido que someterse a caminos llenos de huecos o largas horas de viaje en una ambulancia para recibir atención en algún hospital en Medellín.

Ahora el ciudadano de a pie, que no tiene que salir del municipio, ha visto cómo en las tiendas y supermercados le subieron el precio a productos básicos de la canasta familiar, debido a que los fletes del transporte de la legumbre, huevos, carne y otros, aumentó hasta en un 15% por el mal estado en las vías, o por los largos tramos que deben hacer en las vías alternas.

“Los vehículos que transportan tienen que dar una vuelta larga para moverse, la carretera por Venecia está muy mal y Pacifico no ha iniciado trabajos para abrir el paso por Amagá”, añadió el mandatario local.

Toda esta situación ya denunciada ante el Gobierno Nacional y el Invías mediante carta firmada por los 23 alcaldes del suroeste, que claman una atención urgente y solución a la crisis que podría llevar a que se decrete la calamidad pública en esas localidades.