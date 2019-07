Inician sanciones económicas por fotomultas en Cúcuta

Después de 15 días de la etapa pedagógica de los nuevos dispositivos de las foto-detenciones en Cúcuta, el concesionario encargado de este sistema comenzara la etapa sancionatoria para los infractores que omitan las normas de tránsito en la ciudad.

Serán 13 cámaras en 9 puntos ubicados en puntos estratégicos de Cúcuta, sin embargo inicialmente se comenzara con las que ya cuentan con todos los elementos reglamentarios para poder hacer la sanción económica.

Didier Rodríguez representante legal de la concesionaria, le dijo a Caracol Radio que inicialmente se había pactado en el convenio que se iniciaría en el mes de junio, pero después de una petición de la alcaldía de Cúcuta se inicia todo el proceso es en el mes de julio.

“Empezamos en funcionamiento pleno desde la primera semana del mes de julio de acuerdo al convenio con la alcaldía, algunas de las multas que están previstas por no respetar las normas de tránsito son: el cruce del semáforo en rojo, el cruce prohibido, invasión de cebra y espacio antibloqueo, no utilizar el cinturón de seguridad, hablar por teléfono celular, no contar con la revisión técnico mecánica y el Soat al día. También en los casos en donde exista doble línea” dijo el funcionario.

De igual forma la comunidad está a la espera de una respuesta por parte de la alcaldía y la concesión sobre la pintura de las cebras y la señalización que en algunos sectores de Cúcuta no están en óptimo estado.