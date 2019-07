Polémica por demolición del muelle de Puerto Colombia

Ante la Secretaría de Desarrollo Territorial del municipio de Puerto Colombia fue radicado un documento en el que se solicita la revisión de obras de demolición del muelle de Puerto Colombia, prevista para las próximas horas, en el marco de la reconstrucción de sus primeros 200 metros en la que se invertirán más de $12.000 millones.

"Esto es una situación muy grave porque sería el asesinato de un patrimonio histórico de nuestro país el cual lo rigen varias leyes como la ley 397 de 1997 y la ley 163 de 1959 donde se habla de la conservación de la conservación y defensa del Patrimonio Histórico", señaló Nena Botero, especialista en Restauración del Patrimonio Histórico y Legalidad Marítima y quien es la vocera del grupo de veedores que radicó la solicitud.

Botero manifestó que "hace unos años vino el exsecretario Privado Pedro Lemus socializando el proyecto pero nunca se mencionó que se demolerá la infraestructura, sino de su reconstrucción. es caótico y grave que se mencione demoler la estructura. El patrimonio es invaluable ante los ojos del mundo".

A juicio de la también administradora hotelera, la Gobernación no ha socializado el proyecto formal con la comunidad. "Allí hay historiadores y profesionales y no se tuvieron en cuenta. Se contrataron unos contratistas que no tienen la experiencia en su reconstrucción".

Aseguró la veedora que "si se tumba al muelle vendrían demandas internacionales. Los veedores no nos oponemos al desarrollo pero ésta no puede desaparecer su historia".

El documento fue enviado al Ministerio de Cultura, Fontur y la Unesco.