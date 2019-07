Te vamos a hacer igual que a María del Pilar: amenaza a líder de El Salado

Nuevamente, el terror y el miedo se volvieron a apoderar de las calles del corregimiento de El Salado, jurisdicción de El Carmen de Bolívar, por amenazas de muerte a líderes sociales.

De acuerdo a la información que ha podido conocer Caracol Radio, Yirley Velasco, reconocida líder de la población, viene siendo víctima desde el pasado jueves de mensajes intimidantes que le han enviado a través de mensajes de texto y llamadas, tanto a su teléfono celular, como los de sus familiares.

Su situación se agravó en las últimas horas, con una carta que fue enviada a su vivienda, en donde supuestos miembros de las AUC le advierten que su vida va a tener el mismo final de María del Pilar Hurtado, líder asesinada en Tierralta, departamento de Córdoba.

“Tú no has querido entender que no te queremos en los Montes de María. Vas a ser la próxima líder asesinada. Te vamos a hacer igual o peor que a María del Pilar. Eres una guerrillera, sabemos todo de ti. Todo lo que haces, tus reuniones con mujeres, eres una líder fuerte, te vamos a matar, la orden es desaparecerte, te hemos declarado objetivo militar”, asegura la carta.

La misiva firmada presuntamente por las AUC concluye: “Somos un grupo fuerte que no comemos de cuento. Acaso crees que no sabemos que visitas las veredas. Los policías son nuestros aliados, tu hijito será el próximo del vídeo”.

“Lamentamos la situación”: Mesa de Víctimas

Al conocer la situación, la Mesa de Víctimas del municipio de El Carmen de Bolívar, pidió pronto esclarecimiento de los hechos que logren dar con la captura de los presuntos responsables.

“Esta situación viene a complicar lo que ya ella había vivido a finales del año pasado que dio con la captura de un hombre que está detenido. La respaldamos, reconocemos que las autoridades han estado atentas al tema, pero a pesar de todo lo que hemos denunciado se siguen presentando estas situaciones”, aseguró Edgardo Flórez, presidente de la Mesa de Víctimas.

La Gobernación de Bolívar, confirmó que la líder amenazada se encuentra bajo protección constante de las autoridades.

Líder de mujeres

Yirley Velasco, es conocida en la región de los Montes de María y el corregimiento de El Salado por liderar la Asociación “Mujer y Vida” desde el año 2013. A partir de ese momento, ha trabajado incansablemente en vincular sobrevivientes de la violencia sexual y promocionar los derechos de la mujer por medio de talleres y actividades con niños.