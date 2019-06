VIDEO: Colorida marcha del orgullo gay pintó las calles de Bucaramanga

Bucaramanga y su área se unió a la marcha mundial del orgullo gay. Un día que conmemora los 50 años de los disturbios del bar Stonewall en Nueva York.

Más de 4.500 personas de la comunidad Lgbti marcharon por la defensa de los derechos del colectivo y las oportunidades de ser parte de la sociedad sin temor a ser agredidos y discriminados.

Toto Gutierrez, un 'arcoíris andante' hizo parte de la marcha profesando la libertad de expresión y el amor libre pero fuerte "porque yo no elegí ser homosexual, fui privilegiado de serlo. Yo nunca salí del closet porque me acepté y la gente me vio desde un principio así. Yo lo que le digo a los que se sienten parte de la comunidad Lgbtiq es que no tengan miedo, cada vez somos más porque merecemos el mismo trato respetuoso que todo el mundo".

La marcha se denominó 'ni un paso atrás' y duró más de 3 horas recorriendo las calles de Bucaramanga. Michelle Sánchez una chica transexual estudiante de ingeniería de la UIS señaló que "en este punto hay en un retroceso por las elecciones hay candidatos de la extrema derecha que nos utilizan para profesar amor, respeto y religión pero lo que no saben es que también somos todo eso. Entonces queremos llegar a toda la población y que recapacite porque aquí marchamos putas, trans maricas, todos".

La administración municipal se unió a la conmemoración izando una bandera de varios metros en la fechada de la alcaldía.