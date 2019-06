Alcalde de Manizales exige cumplimiento, Mota Engil responde

El alcalde de Manizales, Octavio Cardona León le solicitó a la firma Mota Engil y al ministerio de Educación entregar las obras de infraestructura educativa asignadas o devolver los 20.000 millones de pesos que la administración puso para ese objetivo.

De acuerdo con el mandatario el retraso de dos años en la entrega de las obras tiene afectados a los estudiantes de siete colegios: 7 de Agosto, Villa del Pilar, Miguel Antonio Caro, Sinaí, Mariscal Sucre, Pablo Sexto sede C y María Goretti, sede principal.

“Manizales necesita, o que le hagan los colegios, o que le devuelvan la plata; si ustedes no son capaces, nosotros sí somos capaces de ejecutar, porque ya lo demostramos”, aseguró el mandatario.

Indicó que algunas de las licencias de construcción ya se han vencido y que nada justifica que el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Educación, no haya solicitado a la Procuraduría y a la Contraloría la intervención en este caso, porque es inadmisible que a pesar de la existencia de las pólizas todo el mundo se esté pasando este tema por la faja y que por el contrario le sigan ampliando los plazos.

En respuesta, el consorcio Mota Engil emite un comunicado donde explica:

- No es cierto que los recursos por más de 20 mil millones de pesos se encuentren en manos de Mota - Engil hace más de dos años. Informamos que la modalidad de pagos del contrato es por Hito Terminado y NO contempla el giro de anticipos. Por el contrario, el Contratista ha invertido a la fecha más de 618 millones de pesos en estudios y diseños por los cuáles no ha recibido dinero en contraprestación o pago.

- La totalidad de los colegios en Manizales tienen diseños aprobados y el proceso de licenciamiento inició el pasado mes de agosto de 2018.

- El alcance contractual de los siete proyectos es para ampliar infraestructura existente, por lo tanto, adicional a las actividades propias de la nueva infraestructura, el municipio debía, y se comprometió con el FFIE y el Contratista en adelantar los procesos y trámites requeridos para el reconocimiento de las edificaciones existentes, acción que a la fecha solo ha sido realizada para dos proyectos.

- La mayor dificultad en el proceso fue atender los requerimientos técnicos y administrativos, producto de los cambios realizados al POT de la ciudad en agosto de 2017, y los condicionantes para los lotes entregados por el municipio para desarrollar los proyectos. Este hecho, sobreviniente a la ejecución, requirió mayores inversiones de recursos por el contratista y tiempo para atender las particularidades de cada lugar.

- Seis de los siete proyectos fueron categorizados en el nuevo POT como zonas de alto riesgo. Por lo que se requirió un estudio de Amenaza y Riesgo que permitiera definir unas actividades de mitigación y estabilidad del predio.

- Estos estudios no eran parte del alcance contractual del consorcio, sino actividades adicionales que debía realizar el municipio y que, por solicitud expresa del mismo, fueron adicionadas al alcance contractual de Mota- Engil entre mayo y noviembre de 2018.

- Adicionalmente, el nuevo POT exige la elaboración de planes de implantación para las infraestructuras a construir; el municipio se comprometió con actualizar los planes existentes y a la fecha no ha cumplido con la entrega afectando la nueva radicación de licencias de construcción; solamente se encuentran en trámite 2 licencias.

Aclara que de acuerdo con estas pautas, se han presentado demoras en la elaboración, presentación, aprobación y licenciamiento de los proyectos, mayores costos de diseño y posterior construcción, que debe asumir en su totalidad el municipio.

