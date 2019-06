Un soldado mató un oso de anteojos en el Tolima

Una de las especies en riesgo en el Tolima, es el oso de anteojos y un desafortunado hecho ocurrió en el bosque de Galilea, donde presuntamente un miembro del Ejército Nacional mató a uno de los animales. El caso es investigado por la autoridad ambiental.

Juan de la Cruz Perdomo, hace parte de la veeduría por la gestión pública del bosque de Galilea, y le dijo a Caracol Radio: “Por información de moradores de las veredas del boque de Galilea, en el área de Tres Esquinas, al parecer, un soldado que custodia la petrolera que está explorando, se asustó al ver un oso de anteojos y le disparó”.

Perdomo, indicó que, al parecer, “El comandante de ellos dio informe a Cortolima”. No obstante, Caracol Radio se comunicó con los encargados del área de prensa del Ejército y aseguraron que estaban preparaban un comunicado.

Para el grupo de ambientalista, Galilea es un bosque único en Colombia con unas condiciones especiales y por eso se debe cuidar. Pero desde el 2005, se aprobó una licencia para una exploración por parte de una petrolera que está en el sector de Campo Hermoso.

Por lo anterior, Perdomo, manifestó: “Si no estuviera esa petrolera no habrían soldados allí y, por ende, no se hubiera presentado el caso del oso”.