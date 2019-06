Con performance, ciudadanos protestan por muerte de líderes sociales

Varios colectivos de activistas de derechos humanos en Medellín expresaron su indignación y rechazo a la crisis que vive el país por el aumento de homicidios a líderes sociales, reclamantes de tierras y excombatientes de las extintas Farc.

Con sábanas blancas que cubren los cuerpos tirados en el piso y un cartel de cifras de homicidios, quieren llamar la atención del presidente Iván Duque y de la comunidad internacional, pidiendo que no solo se pongan los ojos en Venezuela sino en lo que pasa al interior del país.

El activista José Quiroga, le dijo a Caracol Radio: “Si no nos preocupamos por nuestras realidades y por lo que pasa en Colombia por lo que pasa en Medellín, con qué cara vamos a hacer llamados por lo que pasa en otros países. No es justo, no es ético, no tiene ninguna relación. Es una fantochada de Iván Duque que quiere parecer como un Dalí internacional, las cosas francamente se le están saliendo de las manos”.

La acción simbólica ocurre el día de cierre de la Asamblea General de la OEA con el propósito de llamar la atención de la comunidad internacional y detener el aumento de homicidios y el riesgo en el cumplimiento del acuerdo de Paz.