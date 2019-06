En Risaralda Caldas será sepultado hombre que se suicidó en avión en Cali

Don Jaime Hernán Osorio Echavarría, no entiende qué pasó con su hijo Nelveris Osorio Restrepo, quien se quitó la vida con su correa cuando el avión que lo transportaba desde Madrid, España hasta Cali, estaba a punto de aterrizar.

Junto a él su esposa, de 77 años, siente el dolor en el alma, como lo relata don Jaime Hernán, quien el miércoles en la noche tuvo como él recuerda, el corazón en la boca.

"Esperamos que el vuelo de Avianca aterrizara a las 8 de la noche, pero mi hijo no salió por el aeropuerto. Nos quedamos en la puerta preguntando qué había pasado. Escuchamos de otros pasajeros que una persona había muerto en el avión y nos dió miedo. Esperamos y esperamos , hasta como a las diez u once de la noche me vinieron a preguntar si el muchacho era hijo mío. Les dije, déjemelo ver, yo lo reconozco. Después me mostraron su cédula y sí, era Nelveris. Estaba muerto. Qué dolor¡", relata.

El campesino de 80 años, recuerda que su hijo de 50 se fué a España hace catorce años. Se lo llevaron las hermanas que estaban y siguen allá. A él le tocó que trabajar mucho, tenía problemas de salud, hasta sufría por una desviación en la columna vertebral.

"Hace veinte días me llamó y me dijo que tenía problemas y que se pensaba retirar de allá. Yo me mantengo muy enfermo y por eso quiero volver a estar con ustedes, que están tan viejitos", recuerda don Jaime Hernán, que le dijo su hijo por vía telefónica y le anunció el día y el vuelo en el que llegaría a Cali , para que lo fuera a esperar al aeropuerto. Pero, lo que son las cosas, no sabemos qué pasó. Esto es muy horrible. La viejita, su mamá de 77 años está desesperaba y no sabemos qué hacer", reiteró don Jaime Hernán.

La tristeza embarga su hogar. Hoy será sepultado Nelveris Osorio Restrepo. Será esta tarde en el cementerio de la vereda Alrita del corregimiento el Paraiso, en Risaralda Caldas, allí donde creció y vivió más de 35 años de su vida antes de viajar a España.