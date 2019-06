Dejemos la diferencia: La rotonda del Junior y Comesaña nos debe unir

En Barranquilla se dice que existen dos grandes pasiones, el Junior y el Carnaval, son dos fiestas que nos unen, que nos alegran el corazón, que nos hacen volcarnos a las calles y sin distingo alguno de raza, género o condición nos volvemos amigos, solidarios, partners.

El Junior en estas ultimas temporadas nos tenia padeciendo, como el novio que se desentiende y deja todo por sentado, nos abandonó y sufrimos la lejanía , dejamos de visitar al equipo en el estadio y es que no había nada que ir a hacer allá, uno no va donde no lo quieren.

Pero como siempre cuando se tienen buenos amigos, aparece uno que llega a interceder y a tratar de resolver las diferencias entre la pareja, esa celestina es Julio Comesaña, quien llegó por quinta vez a salvar el amor entre el equipo y su hinchada, que ante la falta de muestras de afecto se sintió malquerida y abandonada.

Comesaña hizo lo que sabe hacer, hablo con su equipo, se puso su mejor ropa, esa camisa azul de la buena suerte, y le hablo a la hinchada, les entregó goles y con ellos revivió el amor y con la Novena estrella quedó re confirmado que Junior es tu papá.

En medio de todo esto, contagiado por la fiebre futbolista y el amor que circula en Barranquilla cuando del Junior se trata, el CEO de Tecnoglass Christian Daes, ofreció embellecer la ciudad con una nueva rotonda, recordemos el ejercicio de la Ventana al Mundo que es ahora nuestro icono de ciudad.

En esta rotonda se colocaría una estatua de Comesaña, dijo el hincha furibundo Christian Daes y es que para él levantar al equipo, devolverle la esperanza a los hinchas y luego ganar el campeonato, eran méritos mas que suficientes para que la figura de Comesaña quedara por siempre en un lugar emblemático de la ciudad.

Y no se quedo ahí, como se trata de hacer las cosas bien, abrirá una convocatoria para que artistas, diseñadores, arquitectos y todo aquel que a bien lo tenga, envíe una propuesta de lo que seria la rotonda Juniorista. Hacer un proceso democrático y popular como merecen los hinchas del Junior.

Pero como no hay nada perfecto y es imposible complacerlo a todo el mundo, ahora resulta que la rotonda que seria el objeto de embellecimiento, la reclaman para otros fines, ese lugar por el que ahora pasan y lo que hay un peladero, se convirtió en el mas deseado y peleado por sus nuevos querientes.

Ahora Comesaña no merece su estatua, ni el junior su rotonda. Ahora la iniciativa es populista y su creador maltratado por querer entregarle un nuevo espacio de orgullo a la ciudad.

Dejemos las diferencias, olvidemos los interés personales, Despojemonos de odios y pensemos que este lugar al igual que el Junior y el Carnaval, puede ser un punto de convergencia y unión, en el que celebremos las buenas y las malas, vitorearemos los triunfos y lloraremos los fracasos, todo juntos, los invito a que en Colombia gracias al futbol, seamos ejemplo de unión, respeto y amor.

Por Susana De León