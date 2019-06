Perro murió tras ser enviado por encomienda de Cúcuta a Bucaramanga

Indignados se encuentran los defensores de los derechos de los animales en Cúcuta por el fallecimiento de un cachorro, el cual fue enviado mediante servicio de mensajería hasta la ciudad de Bucaramanga.

Una persona que aún no ha sido identificada al parecer para ahorrarse el costo de un traslado de este animalito, opto por ingresarlo a una caja de cartón y cubrirlo con cinta para no ser detectado.

Víctor Caicedo uno de los animalistas en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que las autoridades deben investigar este caso y de igual forma buscar los responsables de esta empresa.

“A nadie le cabe en la cabeza meter un perrito en una caja atado con una cinta y ser enviado hacia Bucaramanga, no solamente caería como culpable la persona que lo envió sui no muy posiblemente la entidad por permitir que un animalito haya sido enviado atado en sus paticas con cinta y de una manera atroz, en la caja se ve que estaba totalmente blindada por cinta y el animalito no podía ni siquiera ladrar” dijo el animalista.

Afirmó que ellos han tenido que asumir la investigación e indagar directamente con la empresa que fue lo que sucedió, argumentando que las autoridades tardan en atender estos casos.

“Existe un protocolo de bienestar animal para el traslado en nuestro, es una empresa que puede ser sancionada penal y la persona que lo envió, tenemos que hacer una reflexión y no permitir tanta crueldad que se presenta con los animales” indicó Caicedo.

Esta conducta está penalizada en la ley colombiana 1774 de protección animal ajustada al código de policía. Se está a la espera de un pronunciamiento por parte de las autoridades en este hecho.