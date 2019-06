Piden retirar cobros de servicios públicos a viviendas deshabitadas

Algunas de las principales quejas que llegan a las oficinas de la defensoría del consumidor en Norte de Santander son los casos relacionados a cobros de servicios públicos de viviendas que quedan deshabitadas y luego de un tiempo son cobras los servicios públicos.

El representante de la liga del consumidor, Rafael Camperos, señala que es importante hacer las denuncias una vez lleguen los recibos públicos para evitar sobre costos, “el debido proceso es enviar una carta, los casos son individuales, se procede a hacer el oficio respectivo, se sustenta con los argumentos de cada uno de los casos”.

Un caso puntual, explica el funcionario “Una persona que vive en trigal del Norte, la casa está desocupada entonces la empresa apoyándose en una resolución que habla de que se cobran por estratos cuando no es posible medir, están facturando 19 metros cúbicos. Pero se les olvida que hay otras disposición que indica que está misma forma se puede hacer promediando el histórico que ellos tengan. Ahí es cuando vamos a pelear que no les factores diez y nueve metros, sino que no les facturen nada porque no estuvo ocupado”.

El sustento que pueden tener estos usuarios es a través de otros recibos públicos “El recibo de la energía eléctrica donde se sustenta que no hay consumo y automáticamente es deducible”, explicó camperos.

Campero resalta además que una vez los inmuebles quedan desocupados, es necesario dirigirse hasta las empresas de servicio público y buscar establecer un mutuo acuerdo, para evitar estos cobros innecesarios que generan un golpe a la economía de los cucuteños.