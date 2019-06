Rafael Meza, nuevo Presidente del Concejo de Cartagena

Con un total 14 votos de 18 posibles, el Concejo de Cartagena eligió este martes a Rafael Meza como nuevo presidente en propiedad de esa corporación para lo que resta del actual período legislativo.

Meza fue elegido a través de votación nominal tras ser el único candidato propuesto por las bancadas.

"Agradecido con los compañeros de mi partido y a las demás bancadas por el voto de confianza. El reto será devolver la confianza en la corporación y promover el respeto entre los concejales", expresó Meza tras ser posesionado.

Consenso por el bien de la ciudad

Tras la asunción del Concejal Rafael Meza Pérez, los concejales le pidieron restablecer el consenso para tomar buenas decisiones por el bien de la ciudad. "La idea no es lograr la unanimidad sino el consenso. No se puede seguir en esta división porque eso no permite el desarrollo y ejecución de proyectos", expresó Javier Curi.

Proyecto para reglamentar uso de espacio público

El concejal, César Pión, presentó un Proyecto de Acuerdo “por medio del cual se reglamenta en el Distrito de Cartagena de Indias, el artículo 71 del Plan de Desarrollo Nacional que le brinda a los vendedores con confianza legítima, el uso y aprovechamiento económico del espacio público, Creación y Reglamentación de zonas de ADN en el espacio público estratégico de la ciudad”, con el fin de garantizar el derecho al trabajo a los vendedores ambulantes.

La iniciativa busca además que el Distrito brinde capacitación a los vendedores y al mismo tiempo se les permita el acceso a los sistemas de seguridad social, entre otros.