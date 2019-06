VIDEO: Fenalco invitó a madrugar en este día sin carro y moto

Y el llamado de Fenalco Santander a los gremios económicos es a madrugar en este día sin carro y moto y aprovechar el horario de 6:00 a. m. a las 8:00 a.m. para abrir los negocios y ofrecer los servicios a la ciudadanía antes de la restricción vehicular.

Alejandro Almeyda presidente ejecutivo de Fenalco Santander, invitó a que "abran sus negocios desde las 6 de la mañana; todos pueden participar, restaurantes, parqueaderos y estaciones de servicio. Finalmente la invitación también es a utilizar el transporte masivo y hagamos madrugones a través de descuentos para que salgamos todos a almorzar con nuestros equipos de trabajo".

Hoy más de 600 mil vehículos particulares no podrán transitar por las calles de Bucaramanga y hay que recordar a los señores conductores que la medida comienza desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Y el pico y placa se mantiene para los vehículos particulares y motos con las placas terminadas en 7 y 8.