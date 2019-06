Es insuficiente la rebaja en peajes de alternas al llano: transportadores

Los camioneros esperan que en las próximas horas haya luz verde para mitigar la pesadilla en la que se les ha convertido, transitar del centro del país a los llanos orientales.

Dicen que Reducir hasta en un 50% el precio de los peajes por la vía al Cusiana y la Transversal del Sisga (vías alternas), es un ‘pañito de agua tibia’.

El presidente de la Asamblea Nacional de transporte, Francisco Alvarado, dijo en Caracol Radio que “lo que la ministra de transporte dice ojalá se hiciera realidad porque en algo ayuda”.

Sin embargo, aseguran que la medida no es suficiente “si solamente se van a hacer la reducción de los peajes en esas concesiones, pues no habría sino un peaje por la vía al Sisga, y por la otra del Cusiana sólo habrían dos, esa ayuda no sería gran cosa", dijo el lider transportador.

"Estaríamos hablando de un auxilio de $5.000 por un lado y otro de $1.000 pesos y es casi irrisorio. Ahora bien, si estuviéramos hablando de una reducción del costo de los peajes en la totalidad de los peajes del trayecto, teniendo en cuenta los costos los peajes que hay que pagar para atravesar Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Meta, ese si será de gran ayuda, porque es que estamos viendo como la gente que sube hasta el trancón, tiene que pagar los peajes y devolverse para volver a pagar los mismos peajes, pero sin poder cruzar. De todas maneras, bienvenidas todas las ayudas que puedan prestarse pero esperamos siempre más en este tipo de casos, porque nuestras perdidas por hora son realmente críticas”, explicó Alvarado.

En el único peaje sobre la vía Transversal del Sisga, el cual está ubicado a la altura del municipio de Machetá, el peaje cuesta alrededor de $8.500 para vehículos categoría uno; y para los vehículos entre categorías dos y cinco, las tarifas oscilan entre $9.200 y $27.700.

Por la vía al Cusiana, los peajes cuestan entre $9.000 y $16.000; por este corredor, los transportadores tienen que pagar siete peajes desde Bogotá hasta llegar a Villavicencio.