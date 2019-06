Alcalde de Sincelejo niega que haya corrupción en obra del SETP

El alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinoza, respondió a una denuncia que le interpuso el concejal Luis Oreste Barachi por supuesta corrupción en una obra del Sistema Estratégico de Transporte Público de Sincelejo (SETP).

De acuerdo con el mandatario al leer detalladamente la denuncia, publicada Caracol Radio y por varios medios y redes sociales, no encuentra delito alguno en lo relatado como supuestas irregularidades por parte del denunciante.

“Desde la primera letra hasta la última la hemos estudiado y no encontramos ni un solo hecho delictivo, no entendemos, parece ser, que el concejal está profundamente confundido y no queremos pensar que lo están utilizando algunos actores políticos” expresó el mandatario.

Quessep Espinoza explicó que los recursos con que se va realizar el proyecto de pavimentación de la Avenida Argelia son recursos que provienen de un empréstito respaldado por recursos propios del municipio y no del Sistema Estratégico de Transporte Público , así beneficie a este.

“Gran confusión que tiene al denunciarme creyendo que esos son recursos del SEPT y que por eso tendrían que ser ejecutados por Metrosabanas, que ejecuta los recursos del Conpes Ciudades Amables”, dijo refiriéndose a Barachi.

Para el proyecto Ciudades Amables, según dijo Quessep Espinoza, el municipio de Sincelejo aporta 40 mil millones de pesos y la Nación cien mil millones de pesos.

Recordemos que en la denuncia contra el alcalde el concejal Luis Oreste Barachi, dijo a la Fiscalía que recursos por 20.002 millones de pesos eran del SETP.

De acuerdo con Quessep el municipio invierte en una de las rutas del Sistema de Transporte debido a que Metrosabanas (que ejecutas obras del SETP) no alcanza a cubrir todas la necesidades del sistema porque "no es lo mismo 140 mil millones de pesos (que fueron asignado para el proyecto) nueve años antes, que hoy, nueve años después", expresó.

El municipio debe gestionar recursos propios o recursos de regalías para poder seguir invirtiendo en las rutas que no va a alcanzar a cubrir Metrosabanas con los recursos disponibles.

El alcalde también explicó que la contratación de la obra de la Avenida Argelia está a cargo del Fomvas (Fondo Municipal de Valorización) que, contrario a lo que afirma el denunciante, si puede contratar por encima del presupuesto asignado.

“Esa es otra absoluta incoherencia de la denuncia , el Fomvas tiene un presupuesto de 2 mil millones de pesos porque no tiene más recursos que le generen más recursos propios , los recursos del Fomvas son hasta 2 mil millones de pesos pero no significa que no pueda , vía convenios, financiar proyectos superiores a ese valor” explicó Quessep.

El alcalde se mostró extrañado de que el concejal Barachi no sepa que el Fondo Municipal de Valorización pueda invertir en obras por encima de su presupuesto vía convenios.

“El Fomvas lo que está haciendo es ser un operador en el ejercicio de la contratación para lo que tiene de 25 a 30 funcionarios con alta experiencia con la capacidad suficiente para hacer seguimiento y supervisión a las obras” señaló.

El alcalde defendió el hecho de que varias de la sobras de los más de 140 frentes de trabajos en obras que tiene el municipio sean contratadas por el Fomvas.

“Fomvas no podemos desecharlo, hay un gran capital humano con gran capacidad técnica”, dijo el alcalde.

El alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep, también se refirió a una posible falsificación de actas de una reunión de junta directiva del Fomvas para modificar la capacidad de contratación del gerente que hace parte de la denuncia.

“Quien determina si existe una falsificación, o no, es una prueba grafológica, por eso le pido a todos los órganos de control que vengan y revisen desde la primera que hicimos en 2016 y todas las que hemos hecho y que entrevisten a todos los miembros de la junta” enfatizó.

La denuncia contra el alcalde dice que algunas de las firmas de los miembros de miembros de la junta directiva del Fomvas, al parecer, fueron falsificadas.

“Esa es una apreciación subjetiva del denunciante”, aseveró el alcalde Quessep.

Indicó que aun cuando no es el secretario técnico de la junta del Fomvas (es el gerente), confía plenamente en él.

El mandatario reiteró su creencia de que la denuncia del concejal Barachi, que hace oposición, responde razones políticas al formar parte de un grupo con el que no lleva buenas relaciones.