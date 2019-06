Denuncian supuesta red de trata de mujeres en Santa Marta

En Santa Marta, algunas mujeres migrantes de Venezuela alertaron y denunciaron una supuesta red de explotación sexual. Las revelaciones de las víctimas son dramáticas y preocupan a las autoridades, quienes ya se encuentran investigando estos hechos.

Según una de las denunciantes, que se identificó como Luzmila Rodríguez, al parecer, la banda de trata de mujeres es liderada por proxenetas del vecino país, que con engaños les ofrecieron trabajo en restaurantes de Colombia, pero al llegar las amenazaron, quitándoles sus pertenencias y las sometieron a todo tipo de vejámenes.

La mujer afirmó que lo que la conllevó a migrar de Venezuela, fue la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y conseguir dinero para poderlos sostenerlos.

“A mí me llamó una supuesta amiga, me dijo que me tenía un trabajo en un restaurante en Maicao, La Guajira y ella me pagó todos los pasajes para que yo viniera. Conmigo venían cuatro mujeres más del estado de Falcón y cuando llegamos al sitio donde supuestamente íbamos a trabajar, era un bar de prostitutas”, señaló Luzmila Rodríguez.

En el establecimiento se encontraban varias niñas de 18, 20 y 25 años de edad, que, al parecer, también estaban siendo explotadas sexualmente.

“Yo me doy cuenta de todo eso – refiriéndose a los trabajos a las que estaban sometidas las mujeres en el sitio – y lo que hago es llorar y llorar porque no tenía cómo devolverme. Me confié de ella porque pensé que verdaderamente era un trabajo en un restaurante y mira que era para prostituirse”, mencionó Rodríguez.

La mujer salió del establecimiento y le quitaron sus pertenencias. Con la ayuda de personas recolectó dinero para viajar hasta Santa Marta, en donde también fue víctima de explotación laboral y sexual por parte de una familia.

“Llego a Santa Marta y empiezo a trabajar en una casa de familia. Allí me explotaron porque me ponían a hacer los quehaceres, lavaba la loza, planchaba y no más me pagaron 10 mil pesos por tres días. Además, el esposo de la señora de la casa me acosaba sexualmente y me tocaba la espalda, mis partes íntimas y no me respetaba”, refirió la migrante de Venezuela.

La denuncia de Luzmila Rodríguez prendió las alarmas de la Policía y la Secretaría de Gobierno Distrital, quienes ya están trabajando de manera articulada para detectar más casos de explotación sexual y laboral en Santa Marta con venezolanos.

EL TRABAJO DE LAS AUTORIDADES

Dentro del fenómeno de las caravanas de migrantes de Venezuela, los menores de edad son los que más están propensos a caer en las redes de estos delincuentes, que se están aprovechando de la crítica situación por la que atraviesan los venezolanos.

Es por eso que la Policía de Infancia y Adolescencia ha realizado un foro sobre explotación sexual, en el contexto de viajes de turismo, con la participación de la Fiscalía General de Nación, la Fundación Renacer, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Distrital de Turismo, el Grupo juvenil Guardianes del turismo y prestadores de servicios turísticos de la ciudad.

El objetivo de esta jornada fue articular el trabajo de todas las entidades y vincularlas a la estrategia de protección a los niños, niñas y adolescentes, facilitando las herramientas que apoyan y fomentan la prevención de este delito.

“Este foro hace parte de la puesta en marcha de uno de los ejes de acción de la estrategia que buscan sensibilizar y capacitar a las diferentes entidades y prestadores de servicios turísticos frente a la identificación de situaciones donde se evidencien comportamientos o conductas que puedan atentar contra la integridad física de los menores y de cómo la explotación sexual se puede dar en el sector turístico”, señaló la teniente de la Policía de Infancia y Adolescencia, Katherine Cárdenas.

Por otro lado, las autoridades invitan a la comunidad a unirse a esta estrategia contra la explotación sexual comercial de los niños y denunciar cualquier conducta o comportamiento que atente contra su integridad física y psicológica.