Este año entregan 300 de las 10 mil casas a ex Farc en todo el país

Aunque la asignación de vivienda no era un compromiso del Gobierno Nacional para los desmovilizados de las desaparecidas Farc, este año unas 300 familias de exguerrilleros se beneficiarán con la construcción o mejoramiento de sus viviendas, anticipó el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila,

Según el funcionario director de este proceso, esas familias hacen parte de las 10.500 que recibirán apoyos en sus proyectos de vivienda y que están ubicados en los 24 Espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR que hay en todo el país.

"En vivienda, hemos planeado proyecto que no estaba previsto… El presidente dio la orden de incorporar a 10.500 familias entre mejoras y construcción de vivienda; eso es un reto muy significativo, durante este año entregaremos 300 que ya están en curso", dijo el consejero Archila.

Disidentes Farc

Frente a la controversia por el alto número de disidentes de las Farc, Archila aseguró que no es tan elevada y que no todos se devolvieron a delinquir.

"No se puede concluir que quienes no están en el censo sean delincuentes, eso es infundado; ellos pudieron decidir que no necesitan estar en el proceso de reincorporación (…) muchos seguramente pudieron llegar a la conclusión que ya no necesitaban de la agencia y su apoyo, los que fueron acreditados por la oficina del Alto comisionado para la paz eran unos 13.000 que se reportaron y según el censo que hicimos todavía hay unos 10.500 excombatientes en el proceso de reinserción, hay cifras especulativas", concluyó el consejero Emilio Archila.