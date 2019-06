En julio ya debe estar funcionando mercado de Santa Rita en Cartagena

Según Mary Giraldo, representante de los comerciantes del Mercado Santa Rita, confirmó a Caracol Radio que la entrega de la central de abastos está en su última fase para recibir los establecimientos y poder funcionar.

“En las mesas acordamos que se van a hacer los ajustes pertinentes como la luz el agua, hemos aceptado ingresar a Santa Rita, pero nuestro mayor deseo es entrar a trabajar, se nos va a dar un capital de apoyo, ya se hizo entrega está en evaluación, pero ya prácticamente. La nueva resolución dice que al 3 de julio ya debe estar funcionando.”

Son 50 de comerciantes que vienen de Bazurto para un total de 91 locales que serán ocupados para las distintas actividades.

“Realmente lo que nos van a dar es una suma irrisoria, tendremos que hacer unas adecuaciones porque las mallas no nos brindan seguridad. Pero en común acuerdo hemos aceptado porque la demanda sigue, pero que no se siga diciendo que son los comerciantes que no queremos ingresar.”

Dentro de los acuerdos hay dos años de mitigación y tendrán que pagar una administración por parte de los comerciantes.