Horacio José Serpa estará con Leonidas y Claudia López

El senador liberal Horacio José Serpa anunció que respaldará a un candidato a la gobernación de Santander que no es de su colectividad y un permanente crítico de la clase política, el ex congresista Leonidas Gómez.

Primero en redes y luego en entrevista con Caracol Radio, Serpa Moncada pidió al director del partido Liberal, César Gaviria Trujillo dejar en libertad a los integrantes de la colectividad para que apoyen a quien deseen en el caso de la gobernación de Santander ante la imposibilidad de tener candidato propio.

Serpa dijo que conoció a Leonidas Gómez en su paso por el congreso; "Me gustó mucho su propuesta de recuperar el río Magdalena", aseveró el político liberal, hijo del ex gobernador y ex candidato presidencial, Horacio Serpa Uribe.

Sobre su apoyo a candidatos a la alcaldía de Bucaramanga aseguró que el partido Liberal debe avalar la aspiración de Claudia Lucero López, esposa del senador Miguel Ángel Pinto.