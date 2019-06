“Aún no se establecen las causas del incendio”: Gerente Clínica la Merced

Desde muy temprano, las directivas de la Clínica La Merced se reunieron con las autoridades locales y organismos de socorro para estudiar con exactitud cuáles fueron las causas que produjeron la emergencia presentada en el piso 8 del centro asistencial en la mañana del pasado lunes.

La gerente de la Clínica La Merced, Aixa Garrido expresó que la conflagración provenía del sótano, y aclara que no se produjeron por un corto circuito en la subestación eléctrica, ni de los ascensores que aún siguen investigando cuales fueron los verdaderos motivos que desataron las llamas.

“En este momento nosotros no podemos dar ningún dato de cual fue motivo, sabemos que fue en el sótano, además tenemos conocimiento que no venía de la subestación, lo más afecto fue el humo por este motivo se procede a la evacuación de los pacientes, a quienes hemos reubicado, todos están bien, no ocurrió una tragedia mayor, de igual forma valoramos a nuestros funcionarios” indicó la gerente.

El proceso que se adelanta en las instalaciones de la clínica es entregarles las historias clínicas a los pacientes que estaban hospitalizados para que continúen sus tratamientos en los diferentes lugares donde fueron trasladados. Mientras que la atención de citas de medicina general y consulta externa funcionarán sin ninguna interrupción, los procedimientos quirúrgicos se cancelan y se envían a los establecimientos que notifique la EPS.