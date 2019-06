Exdirector de Comfasucre niega resposabilidad en amenazas a líderes

El abogado Pedro Nel Escorcia Castillo, defensor del ex director de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), William Martínez Santamaría, negó que su firma de abogados o su cliente tengan algo que ver con amenazas a la líder de victimas Candelaria Barrios Acosta.

A través de una carta enviada al presidente, Iván Duque, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y otras entidades del Estado, el abogado pide investigar las amenazas contra candelaria Barrios Acosta y Malena Martínez y que no se les relacione con ellas.

“Es de particular importancia aclarar que tanto la defensa del Dr. William Martínez Santamaría como el suscrito, rechazan enfáticamente cualquier acción que atente contra los derechos humanos, no solo de los defensores de los mismos, sino de todos los ciudadanos y no es la manera arbitraria y tendenciosa para ejercer el derecho tanto de mi cliente como del suscrito” se lee en la carta.

La petición la hacen, según dijo a Caracol Radio un familiar de Martínez Santamaría, como derecho a réplica a publicaciones sobre la denuncia de las amenazas realizadas por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo.

En el escrito el abogado Pedro Nel Escorcia pide a las autoridades y organismos de control lograr la plena identificación de los autores de las amenazas.

La carta contextualiza la petición al relacionarla con el proceso por la muerte violenta de tres hermanos que disputaban tierras con el ex director de Comfasucre, William Martínez Santamaría.

Señala la carta que el “fallecimiento” de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Prisciliano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado ocurrió al querer apropiarse de la finca la Concepción “propiedad del señor William Rodolfo Martínez Santamaría”.

Candelaria Barrios y Malena Martínez, líderes de derechos humanos, acompañan a familiares de las víctimas en el proceso contra el ex director de Comfasucre, William Martínez, y los presuntos autores materiales de la muerte de los tres hermanos.

La carta de la defensa de Martínez Santamaría señala que a este le han “querido manchar su honra en desconocimiento del artículo 21 de la Constitución al manifestar que como (…) al ex director de Comfasucre rondan acusaciones de corrupción, lo cual no es cierto ni que haya sido juzgado o condenado por ningún hecho relacionado con su desempeño en esa entidad” señala el documento.

La misiva de la defensa de William Martínez Santamaría pide que se investigue a fondo el origen de las “ supuestas” llamadas intimidatorias a las dos defensoras de derechos humanos.

“ Con el fin no solo de verificar su origen , sino también la intención de causar alarma al interior del proceso penal, que no es el estilo ni el método defensivo con el que esta oficina de abogados ha venido actuando a los largo de 28 años de defensa judicial y de derechos humanos” .

La muerte violenta de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Prisciliano García Mercado y Eusebio Osorio Mercado, ocurrió el 25 de enero de 2019 en una finca en disputa ubicada en zona rural de Sucre, Sucre.

Fue causada supuestamente por trabajadores del ex director de Comfasucre, William Martínez Santamaría, con quien las víctimas disputaban el predio.

Martínez Santamaría es procesado como presunto determinador del triple homicidio y goza del beneficio de prisión domiciliaria.

Los presuntos autores materiales son Neiser Manuel Contreras, Ever Álvarez Madrid y Roger Alfredo Contreras, quienes están libres desde el 26 de abril por vencimientos de términos.