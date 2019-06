Alcalde Rodolfo Hernández, reitera que si lo vuelven a suspender renunciará

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, sostuvo que si la procuraduría le amplia la suspensión renunciará de manera irrevocable a su cargo para hacer campaña en contra de los políticos corruptos de Santander.

Argumentó que no tendría sentido que lo reactiven otra vez en el cargo y por argucias que hace la politiquería a través de la procuraduría lo suspendan y luego al término de la misma le alarguen la sanción otros tres meses.

“Si me llegan a suspender nuevamente y me la alargan el tiempo de sanción, renuncio irrevocablemente a la alcaldía y me salgo a las calles hacer política para derrotar la mafia politiquera y sinvergüenza, que ha robado tres o cuatro mandatos atrás a Bucaramanga”, ratificó.

Agregó que la tutela que lo reintegró en el cargo es para que le respeten el debido proceso, ya que fue elegido por mandato popular y no fue porque le dio plata al juez como afirma la politiquería y el “usurpador”, como llama a quien lo reemplazo mientras estuvo suspendido, German Torres Prieto.

Argumentó, que no conocía al juez que le concedió la tutela y lo vio por primera vez cuando lo citó a través de su secretaria para notificarle la decisión tomada por la justicia en su petición.

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, dijo que cada vez que llegan las elecciones se pone en marcha el aparto delictivo, mafioso y electorero de la corrupción para intentar lograr sus oscuros objetivos.

Ratificó “que si en unas pocas horas hicieron muchas cosas irregulares en la alcaldía de Bucaramanga, ni imaginar lo que toda esa banda de ladrones y atracadores hacen en cuatro años y por eso es que hay que estar en máxima alerta”.

Manifestó que la politiquería intentó tomarse cínicamente la alcaldía de Bucaramanga para volver al despilfarro y hacer lo único que saben realizar, robar y repartir puestos.

Señaló que la potencialización de los semáforos en Bucaramanga se realizará y se contratará con la Sociedad Colombiana de Ingenieros por ser un organismo serio y prestigioso a nivel nacional.

Dijo que el estudio es muy delicado y no se hizo con tránsito, porque en esa entidad aún sigue la podredumbre y si se realiza allí, se la pueden vender a futuros proponentes ya sean nacionales o internacionales y luego con esa información previa amarran la licitación y cobran hasta cinco veces el valor que lo que puede costar.

Argumentó el mandatario Bumangués, que para los corruptos este iniciativa tiene un costo de cien mil millones de pesos, pero para Rodolfo Hernández repotenciar los semáforos en Bucaramanga, no cuesta más de 20 mil millones de pesos el caso antiguo.