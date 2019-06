Descubren red de estafas a usuarios de la Secretaria de Movilidad

Los establecimientos, que en su mayoría se encuentran cerca a la sede de la Secretaría de Movilidad, ofrecen una serie de servicios y tramites por los que llegan a cobrar fuertes sumas de dinero, trámites que en su mayoría son gratuitos o se hacen directamente en las oficinas de la Secretaría o en los CADE.

Entre los servicios que ofrecen los tramitadores, está la entrega de información sobre los comparendos que no hayan sido notificados o que no deben ser cancelados o la descarga de manera virtual el volante de pago para infracciones, ente otros.

Encontraron las autoridades que muchos de los tramitadores ofrecen servicios que no se pueden realizar si no es directamente por el dueño del vehículo, también que muchos de los tramites ofrecidos no existen como procedimiento. Lo tramitadores aseguran que pueden sacar los vehículos de los patios en el menor tiempo y también reactivar la licencia de conducción cuando es suspendida por casos de embriaguez.

Lea También: Refuerzan operativos en el norte de Bogotá para capturar ‘rompevidrios’

En otros casos aseguran los dueños de estos negocios que pueden eliminar del sistema de la Secretaría de Movilidad, la deuda del comparendo o la foto en la que se evidencia una infracción. Esto no es posible y los datos que le entregan al usuario son falsos.

Uno de los trámites que más llamó la atención de las autoridades, tiene que ver con el ofrecimiento de supuestas personas expertas, que se comprometen a sacar permisos falsos para la excepción de Pico y Placa en Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación con información suministrada por la Secretaría de Movilidad sobre diferentes casos de corrupción, actualmente adelanta un proceso de investigación que involucra a funcionarios, tramitadores y ciudadanos que podrían ser judicializados por incurrir en supuestos fraudes.