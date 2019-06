Marcha por Saida Giraldo se realizó anoche en Manizales

Alrededor de 200 personas, entre universitarios y diferentes organizaciones de mujeres de Manizales marcharon anoche como rechazo al feminicidio de la bogotana Saida Giraldo, ocurrido el día jueves 20 de junio en la capital caldense, y quien era conocida por realizar malabares en semáforos de la ciudad

Con velas, camisas blancas y panfletos se movilizaron desde el parque La Gotera hasta el sector de El Cable para dejar un mensaje: todas las vidas importan. Faris Dalia Toro, una de las coordinadoras del plantón expresa que la movilización no significó marchar solo por Saida Giraldo, sino también por todas las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia.

“Nosotros convocamos porque es importante visibilizar estos ejercicios de violencia contra la mujer, para resaltar y dar conciencia sobre la condición de ser mujer y lo que esto implica” explica Toro y agrega que las mujeres viven actualmente con una constante inseguridad.

Hacer un llamado al Estado también fue el objetivo del plantón, pues Toro asegura que este no apoya ni protege a las mujeres, “queremos resaltar que no es una condición distante ni alejada pensar que el día de mañana alguna de nosotras no esté, nos están matando”.

Siga todas las emisiones a través de Facebook Live, visite nuestras redes sociales y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.