Advierten que retiro de contratista podría atrasar proyecto Canal del Dique

Así se dio a conocer en medio del Comité Técnico de Seguimiento que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Cartagena, donde se socializaron las principales preocupaciones que podrían frenar el buen avance que ha tenido el macroproyecto en las últimas semanas.

El Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, informó que uno de los temas más sensibles tiene que ver con el retiro de un contratista holandés, encargado de los diseños de la segunda fase del macroproyecto que pretende recuperar ambientalmente este cuerpo de agua.

“La preocupación es que esto se da a estas alturas, pues no queremos que se presenten retrasos. El contratista dice que no hay claridad en los precios de los diseños y también presentó inquietudes en los pagos, de los cuales no encuentra la garantía o certeza”, sostuvo Pineda Téllez.

Al evento estuvieron invitados el Fondo Adaptación, Cormagdalena, Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, Procuraduría General de la Nación, Gobernación de Bolívar, Alcaldía de Cartagena, Alcaldía de Arjona, Universidad de Cartagena, Aguas de Cartagena, la Sociedad Portuaria, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE y organizaciones sociales como veedurías ciudadanas.

“Hemos llegado a Cartagena con el fin de hacer seguimiento, en compañía de la ciudadanía, a la finalización de la primera fase de las obras del proyecto Canal del Dique y el inicio de la segunda fase, la cual incorporará, adicional a las necesidades de navegabilidad, la planificación a largo plazo del recurso hídrico, la restauración ambiental de los ecosistemas degradados y el control de sedimentos transportados hacia la bahía de Cartagena e Islas del Rosario, entre otros”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

“El evento y ejercicio de Control Fiscal Participativo, se desarrollará en el marco del Especial Seguimiento que realiza la Contraloría General de la República a los recursos destinados a las obras preventivas, para las cuales se han destinado $355 mil millones que benefician a más 217 mil habitantes del área de influencia del Canal del Dique”, agregó el funcionario.

Funcionarios de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, junto a la Gerencia Departamental de la CGR Bolívar, se trasladarán este viernes 21 de junio a los municipios de Calamar, Santa Lucia, Gambote y Arjona, para verificar en campo el desarrollo de las obras y recoger de la ciudadanía organizada las diferentes afectaciones del Macroproyecto de recuperación ambiental del Canal Del Dique.