Germán Torres Prieto despacha otra vez como alcalde

El ex director del DAS, Germán Torres Prieto volvió a ocupar el cargo de alcalde designado de Bucaramanga luego que el juez quinto laboral del circuito anulara el fallo de tutela que había devuelto al cargo al suspendido mandatario Rodolfo Hernández Suárez.

Antes de llegar al despacho, Torres Prieto habló en Caracol Radio. Explicó que una vez se conoció el fallo de tutela, decidió ir a donde el juez para reclamar su derecho a ser escuchado. "Se me estaba violando el derecho al debido proceso. No entiendo cómo se comete un yerro de este tipo", dijo. "Tengo derecho a la igualdad; le diré al juez que necesito tres días para defenderme", aseguró.

Luego, en una rueda de prensa en la alcaldía, Torres dijo a los medios de comunicación que ese fallo perjudica a la ciudad. Frente a un supuesto interés en materia de contratación dijo que "son comentarios de calle. Yo no estaba buscando esta alcaldía. Estamos corriendo para que no nos afecte la ley de garantías. Me critican porque traje tres asesores. Me tenía que blindar con gente de mi confianza pero no estamos haciendo nada indebido", dijo.

"No quiero dar eco a los chismes porque nos desgastamos. Le dije a los funcionarios que no se me vayan a convertir en el palo en la rueda y ahora les voy a preguntar si quieren o no seguir conmigo", expresó Torres Prieto al referirse a un supuesto despido masivo de funcionarios.

Anunció que su primer acto de gobierno es llamar al director de Tránsito y decirle que el contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI para la consultoría del cambio de los semáforos no se firma porque en su concepto no es legal. "Así sea alcalde por una o 6 horas ese contrato no va", manifestó.