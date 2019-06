Concejala no iría a Ríonegro, Santander porque allá "matan mujeres"

La corporada Nancy Lora señaló en varias ocasiones que no va a visitar el municipio de Ríonegro por miedo a que atenten contra su vida, haciendo alusión a dos casos que se han dado allá en donde falleció Ilse Ojeda, la exsargento chilena y otra mujer de 18 años quien también fue asesinada por su pareja sentimental.

"Yo soy una de las que digo, yo no vuelvo a Ríonegro, a mí me invitan a Ríonegro a mí ya me da miedo ir, allá también asesinaron a la chilena, yo allá no vuelvo, a Ríonegro no vuelvo, a mí no me inviten y la verdad nunca pasa absolutamente nada", dijo la concejal.

Estas declaraciones se dieron en un debate de control político sobre el feminicidio, testimonio que podría causar polémica por catalogar un municipio de Santander inseguro por los hechos violentos que se han generado en meses pasados.

La comunidad de esa localidad rechazó estas declaraciones pues incitan a que ese lugar no sea visitado por los turistas.