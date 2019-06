Alcaldía de Bello no escucha nuestras propuestas: Asocomunal

La campaña de “Bello somos todos” no ha sido suficiente para detener la criminalidad en Bello, y la comunidad del municipio, representada en sus líderes sociales, lamentó la creciente racha de homicidios y expresó su inconformidad porque sus propuestas no son escuchadas en las instancias del gobierno local.

A través de Caracol Radio, el presidente de Asocomunal Bello, Julián Jiménez, advirtió que si la Alcaldía de Bello no establece una comunicación con los líderes sociales es más difícil lograr una solución al grave conflicto, y mientras tanto, los bellanitas tienen que vivir en la incertidumbre de no saber si van a regresar o no a sus casas cada noche.

El señor Jiménez lamentó que la criminalidad, la violencia de las bandas, los ataques indiscriminados en sitios públicos contra la población no involucrada, hayan acabado con la tranquilidad, la seguridad y la confianza de la ciudadanía.

“Es una hazaña poder regresar a la casa. En la mañana cuando salimos a la universidad, al colegio al trabajo y que nuestras madres nos vean regresar se volvió una hazaña. Se volvió algo muy complejo y delicado”, sentenció el presidente de Asocomunal Bello, Julián Jiménez.

La fundación Funsopaz, manifiesta que el conflicto de Bello tendrá fin, dependiendo de quién le hable a las bandas criminales. Al respecto Henry Holguín confirma líder de la fundación confirmó

“Si a los actores del conflicto de Bello le va a hablar la familia Suárez Mira, y le va a decir a los actores paren esa guerra, (ellos) no lo van a hacer, si le va hablar el general o la policía, ya vimos que no (lo van a hacer)”, consideró el señor Holguín en diálogo con Caracol Radio.

Los sectores sociales de Bello reclaman un espacio para ser escuchados, para exponer sus iniciativas y que se diseñen y apliquen otras estrategias más allá de las militares, que hasta la fecha no han funcionado para detener la violencia de lasbandas criminales en Bello