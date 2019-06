Plaza de mercado en Manizales con tendencia a desaparecer

Aunque el Centro Galerías Plaza de Mercado de Manizales ha logrado sobrevivir al mal desarrollo del Macrorproyecto San José, la preocupación a que este sitio desaparezca crece por parte de ciudadanos, concejales y comerciantes.

El lugar, emblemático de la ciudad, es la única plaza de mercado que hay en el Eje Cafetero, por esto la angustia se hace mayor frente al descuido que se vive allí.

La infraestructura es uno de los inconvenientes que más preocupan, pues los comerciantes aseguran que el techo se encuentra con huecos, motivo que lleva a que sus negocios en temporada de lluvias, se inunden. “Llevo toda mi vida aquí trabajando y siempre he visto el mismo piso, la misma iluminación, que de hecho es muy mala, todo está igual” explica un comerciante y agrega que con estas problemáticas ninguna persona va a querer comprar en el lugar.

Este tema, sumado a problemas de movilidad y de seguridad son los que reclaman los trabajadores del centro, y por este motivo están pidiendo a la administración municipal que se apropie del sitio.

Las inquietudes no terminan ahí, pues algunos concejales también aseguran que la tendencia a que esta plaza de mercado desaparezca es muy probable porque la gestión de la administración municipal no está muy clara, “a mí me gustaría escuchar al alcalde, él que ha tenido una vocación en el sector rural, si ha hecho una conectividad con este sitio para eliminar intermediarios y aprovechar la despensa de nuestra ciudad” manifiesta el concejal Jhon Hemayr Yepes.

La personera de Manizales, Tulia Elena Hernández explica que la amplia oferta de comercio también hace que este fenómeno ocurra, “con los hipermercados, con las altas superficies y supermercados la tendencia es a que desaparezcan las plazas de mercado”.

Es un reto importante para la próxima administración, por lo que la invitación por parte de los ciudadanos es para que los aspirantes a la alcaldía conozcan la situación de la plaza y realicen una planeación completa para su recuperación.