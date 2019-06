Iglesia católica pide la presencia de Michel Bachelet en la frontera

Un mensaje le ha enviado Monseñor, Mario Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal, en el estado Táchira, a la alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos Michel Bachelet, en donde le han pedido que llega a la frontera venezolana, y no se quede con la ruta que le han propuesto los sectores políticos de Venezuela, ya que los intereses particulares priman sobre las necesidades del pueblo que intenta salir hacia Colombia a través de los puentes internacionales.

“Yo la invito para que venga hasta los puentes internacionales, a que inspecciones lo que sucede. Yo la puedo acompañar, sin escoltas, sin seguridad. Para que vea lo que pasa, y que se dé cuenta como se está vulnerando la dignidad humana. Que no solamente se quede con los líderes políticos”, advirtió Mario Moronta.

De igual forma pidió que inspeccione hospitales, escuelas y geriátricos de la frontera venezolana donde la crisis económica toca fondo, y donde las bajas esferas registran problemas de atención y desasistencia social.

En las últimas 18 horas, según advierten algunos medios, no se ha ido la electricidad durante la visita de la funcionaria a territorio venezolano, pese a los problemas de energía que registra el país caribeño, en donde regularmente algunos estados pasan hasta nueve horas sin el suministro.

Paralelo a esto, se conoció que previo a la visita, el helicoide en Caracas, donde permanecen los presos políticos, inició unos proyectos de limpieza y adecuación para mostrar una cara diferente a la representante de la organización internacional en pro de los derechos humanos.

Sin embargo, hay desconfianza en el análisis que pueda hacer la ex mandataria, teniendo en cuenta la cercanía de esta representante con el ex presidente venezolano Hugo Chávez, y el ex mandatario cubano Fidel Castro.