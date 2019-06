Criminales quemaron la casa y animales de un campesino en Yondó

Por no pagar una extorsión de tres millones de pesos a una banda criminal, delincuentes le quemaron la vivienda y los animales a un campesino, en la vereda Las Lomas en Yondó, subregión del Magdalena Medio en Antioquia.

“Me le metieron candela a la casa, quemaron unos animales como aves de corral, dos perros quedaron incinerados.Me amenazaron, que me van a matar, que me iban a quemar”, reveló el campesino afectado.

La víctima afirmó que las amenazas empezaron en el pasado mes de mayo.

El propietario perdió todo lo que tenía y ahora pide ayuda a las autoridades, porque debió huir del municipio de Yondó y teme que los criminales vuelvan a atentar contra él o su familia.