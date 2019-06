Alianza Sena–Amazon capacitará en Cuarta Revolución Industrial

El Sena en alianza con el gigante digital Amazon busca fortalecer las competencias digitales que requieren los ciudadanos para ejercer los cargos relacionados con la Cuarta Revolución Industrial.

Ambas instituciones crearon una ruta de formación con 12 programas. Cada uno tiene una duración de 34 horas, donde se desarrollarán habilidades de manejo de datos en internet, seguridad informática, programación entre otros.

El director Regional del Sena Antioquia, Juan Felipe Rendón, le explicó a Caracol Radio: “la Cuarta Revolución Industrial no es de las máquinas, sino del talento. Hoy esas competencias no están bien desarrolladas en las personas de Colombia, si desarrollamos esas competencias aprovecharemos esas oportunidades que hay no solo en Colombia sino en el mundo”.

En la primera versión de esta alianza podrán participar 2000 estudiantes del Sena.La empresa Amazon, una de las marcas empresariales más valiosas del mundo, aportará la plataforma virtual sobre la cual harán la instrucción y el Sena se vinculará con los tutores que guiarán los programas.