Taxistas advierten sobre escasez de gasolina en varias estaciones

Varios taxistas que se abastecen de gasolina en diferentes estaciones de servicio en el valle de Aburrá, han alertado sobre el desabastecimiento de producto conocido como corriente. La falta de este combustible se estaría reportando desde el día lunes.

Según los conductores de transporte público consultados por Caracol Radio, algunas estaciones o bombas de gasolina ubicadas en Itagüí, sabaneta y Medellín estarían sufriendo por el desabasteciendo del combustible.

“Entre aquí a la bomba de los huesos y que fila tan verraca de carros tanqueando. Y me dijo el administrador de ahí que ya se está terminando y que no hay más gasolina”, relató otro taxista.

“Fui a tanquear a la 30 con la 70 y me dijeron que no había gasolina corriente, que solo extra, volví varias horas después y me dijeron lo mismo, pues realmente se me hizo extraño”, detalló otro.

Otros indicaron que desde la empresa les han estado indicando en los últimos días mantener con el tanque llenó, para evitar inconvenientes. Caracol radio también consultó a el trabajador de una estación de combustible y aseguró que en esa empresa no han tenido problemas de desabastecimiento, pero que los conductores han manifestado que en otras zonas si está ocurriendo.

“Lo primero que preguntaban al llegar es que si en esta estación había gasolina corriente, porque en otras que habían visitado no habían encontrado ese producto. Inmediatamente pedían que les llenara el tanque para evitar que aquí también se terminara”. Explicó el trabajador.

La falta de combustible en lagunas zonas, podría estar relacionado con los movimientos en masa en el sector Ancón II de Copacabana, y que obligó a la empresa Cenit, Filial de Ecopetrol, a suspender el suministro del producto hace varios días.