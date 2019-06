Pensionados de fuerzas militares de nuevo salen a protestar a las calles

Por segunda vez los policías y militares pensionados que se encuentran en la zona de frontera, salieron a las calles a protestar por el inconformismo que mantiene con las políticas que son aplicadas a este gremio.

Los ex uniformados están pidiéndole al gobierno nacional mayor atención a los temas que han sido planteados en anteriores mesas de dialogo que se han llevado a cabo en la capital del país.

José Gustavo Flórez Mendoza de la Asociación de Policías Retirados de Norte de Santander Asopore, le dijo a Caracol Radio que salieron por primera vez el 30 de mayo pero al no obtener respuesta por parte del gobierno se ven obligados nuevamente a tomar estas medidas.

“Desde las 8 de la mañana nos reunimos en el parque de los fundadores en Cúcuta al lado del Ventura Plaza y marchamos hasta el parque Santander en respaldo de las otras marchas a nivel nacional, nosotros seguimos en pie de lucha por que el gobierno nos hizo un aumento paupérrimo de tan solo 4.5%, no estamos de acuerdo porque no se ajusta a la ley cuarta de 1992, nos envió una comisión de sanidad pero que ellos no pueden convencernos que la salud está bien, queremos que nos arreglen la salud y la nivelación salarial, además un pliego de 14 puntos que se les entregó al presidente” dijo el funcionario.

Flórez Mendoza indicó que los buscan que se les cumpla las promesas hechas anteriormente, y no ocurra como en otros sectores como los camioneros o comunidades campesinas que el gobierno firma un documento y no cumple con lo pactado.