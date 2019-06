Gobierno de Cali reglamentará lugares donde se podrá consumir alucinógenos

Parques con vocación familiar y deportiva, entornos escolares e instituciones dedicadas al deporte, serán algunos de los espacios públicos en los que mediante decreto municipal la Alcaldía de Cali se prohibirá el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, con el propósito de generar tranquilidad y comodidad en los caleños.

El decreto en el que trabaja el gobierno caleño busca reglamentar, tal como lo estableció la Corte Constitucional, según el secretario de seguridad de la ciudad, Andrés Villamizar, quien recordó que fue la misma Corte la que avaló que cada ciudad pueda reglamentar al respecto.

“Se va a determinar las circunstancias, cuando y donde se podrá o no consumir. Mientras una persona adulta esté consumiendo en un espacio como un andén por ejemplo y no está afectando a un tercero, el estado no debe actuar es lo que dice la Corte, nosotros buscamos que por lo menos algunos espacios queden libres”, dijo Villamizar.

Señaló, que desde la Alcaldía respetan y acatan lo que la corte promulgó, sin embargo, su prioridad será dejar espacios libres de afectaciones negativas.