Con acción popular buscarán suspender construcción de ciclorutas

En 'stand by' podría quedar la construcción de los 17.4 kilómetros de bicicorredores que se piensan implementar en varias zonas de Bucaramanga. Este miércoles a primera el Concejo radicará una acción popular ante en Tribunal Administrativo de Santander buscando una medida cautelar que suspenda las obras que se están realizando, porque según su presidente Wilson Mora la Alcaldía no ha entregado toda la información.

"La mayoría de los trazados no obedecen a lo que se había planificado para la ciudad en el 2010 hasta el 2030. No nos presentaron nada, nunca nos dieron la información hasta hoy nos radicaron la cartilla que dio ONU Hábitat con respecto a un convenio que valió 900 mil dolares y que se invirtieron en documentos y en una normatividad que no existe", dijo Mora.

Por su parte, el concejal Pedro Nilson Amaya indicó que se creó una cicloruta por calles que ni siquiera existen, "está mal planificado en el contrato aparece la carrera 21b, son calles fantasmas. Además planifican que el corredor número uno debe iniciar desde la calle novena y según el POT se debe arrancar desde la calle 10".

La oposición al trazado de este proyecto también está de parte de comerciantes del centro de la ciudad. Gustavo Calixto propietario de Carlixplast dijo que cada día afectan más el comercio, "no nos oponemos a la cicloruta, necesitamos estos espacios pero no por el centro. Ya nos perjudicaron con el cierre de la carrera 15".

Natalia Durán, de la oficina de asuntos internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga señaló dijo que el proyecto si se ha socializado y que esté va, "si hemos socializado permanentemente, los estudios y la información está pública desde septiembre. Ninguna ciudad ha quebrado por los bicicorredores y Bucaramanga no va a ser la excepción".

Según el concejo, alguna de las vías en las que se piensa construir la cicloruta van a ser intervenidas en los próximos meses por empresas de servicios públicos.