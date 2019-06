Flórez: Segunda vuelta es buena pero no impedirá polarización en Bogotá

El concejal Juan Carlos Flórez se declaró escéptico sobre el futuro de la política en Bogotá y dijo que aunque la segunda vuelta en las elecciones para la Alcaldía de la ciudad es buena, no frenará la polarización en la ciudad, como tampoco lo ha hecho en el país.

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, dijo que la inspiración de la ley es buena “porque hoy estamos eligiendo gobernantes con pocos votos y eso hace difícil gobernar”.

Pero añadió que en el país se tiene la segunda vuelta en las presidenciales y los presidentes han sido elegidos con menos de la mitad de la población.

Vea también: Segunda vuelta en Alcaldía de Bogotá no incidirá en elecciones de octubre

“La segunda vuelta no ha impedido la polarización nacional y no la impedirá en Bogotá” porque la política no logra responder a las demandas de los ciudadanos, apuntó y dijo que le preocupa que la segunda vuelta “incremente el escepticismo ciudadano cuando nos cuenten cuánto costará”.

Explicó que buena parte de este problema obedece a una “corrupción descarada” y recordó que “los ciudadanos perciben que muchos políticos se meten a la vida pública no para servir sino para robar”.

Sin embargo, insistió en que la segunda vuelta ayudará a un mayor debate para la escogencia del mandatario capitalino.