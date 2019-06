El viernes arranca la XII Feria del Oriente Colombiano

A partir del viernes 21 de junio se abrirán las puertas de la Feria del Oriente Colombiano “Boyacá Bicentenaria”, un espacio para 125 empresarios de la región, quienes tendrán la oportunidad de mostrar sus productos y servicios en una gran vitrina comercial.

La programación comienza a las 8:00 de la mañana con actos protocolarios y a las 10:00 de la mañana será la apertura de la agenda académica, con el conversatorio de oportunidades de negocio con Perú y una charla sobre, Cómo exportar desde China. La Feria abre sus puertas a las 7:00 de la mañana y las cierra a las 7:00 de la noche.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Duitama, Carlos Javier Molano dijo que es una oportunidad importante para fortalecer el comercio organizado de la jurisdicción de la entidad mercantil. “Con esta feria lo que buscamos es concentrar la oferta y demanda de productos y servicios en un solo lugar. Queremos contribuir con esta feria y con este espacio comercial para que las empresas nacientes se posesionen, pues muchas veces la gente en general ve los productos, pero no saben que son hechos en Duitama o en la región; y es que a veces los empresarios no tienen la posibilidad de darse a conocer porque son muy buenos produciendo, pero no son tan fuertes en la parte comercial”, aseguró el Dirigente.

La Rueda de negocios se va a enfocar en el sector Agroindustrial y específicamente en la rama de los derivados lácteos. También habrá exponentes de los sectores: Agroindustrial, Tecnológico, Turismo, Artesanal, Salud y Belleza, Industrial, Inmobiliario, Moda, Gastronomía, Servicios, Decoración y Automotriz.