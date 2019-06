Policía inspecciona piscinas en Ibagué

Personal de la policía de turismo de la Policía Metropolitana de Ibagué, en un trabajo conjunto con la secretaria de salud municipal están desarrollando una serie de controles en sitios turísticos de la ciudad.

Los uniformados están verificando que los establecimientos ubicados en el corregimiento del Totumo en Ibagué, los prestadores de servicios cuenten con los requerimientos de la ley de piscinas, entre esos que tengan un salvavidas para que pueda reaccionar de una manera oportuna en caso de cualquier emergencia, especialmente con menores de edad.

Por otra parte la secretaria de salud ha efectuado cinco requerimientos a los operadores turísticos que no están cumpliendo c con la normatividad.