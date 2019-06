Plantean declaratoria de urgencia en cárcel de mujeres de Cartagena

Frente a los riesgos estructurales existentes en la cárcel para mujeres de San Diego, los cuales ya han sido advertidos por la directora distrital de Gestión del Riesgo, Laura Mendoza, y de lo cual se tiene conocimiento que ya se presentó un desplome en una parte de este penal, el concejal Wilson Toncel planteó en sesión la necesidad inmediata de declaratoria de urgencia o que se realice un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el fin de que las internas puedan ser trasladadas a un centro de reclusión seguro.

Con el objetivo de hacerle seguimiento a la preocupante situación que enfrentan las internas de la cárcel de San Diego, en busca de las garantías necesarias para la protección de su integridad física, desde la Presidencia del Concejo fue creada una comisión especial que se encuentra conformada por los cabildantes Wilson Toncel, Américo Mendoza, Carlos Barrios y Angélica Hodge.

“El traslado de las internas de la cárcel de San Diego no permite más espera. Ya las advertencias, por parte de la Dirección Distrital de Gestión del Riesgo, son de público conocimiento. Por lo tanto, en medio de la sesión de hoy, he planteado que es necesaria la declaratoria de urgencia y que se activen todos los protocolos que sean necesarios. Aunque comprendemos que se trata de una cárcel de carácter distrital, también he planteado la posibilidad de que se evalúe un convenio con el INPEC y que se lleve a cabo el traslado de las internas”, destacó el concejal Toncel.

El cabildante agregó: “las 155 reclusas solo usan un baño; los vigilantes no tienen uniformes, no hay candados, ni esposas. La estructura del edificio por más de 60 años no ha recibido ningún tipo de mantenimiento”.