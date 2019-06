VIDEO: Denuncian fallas del sistema en el Palacio de Justicia

Ciudadanos como Francy Rallón denunciaron la caída constante del sistema de información en el Palacio de Justicia.

Rallón señaló que el lunes durante toda la mañana y la tarde no se pudo ni siquiera radicar una tutela y destacó la falta de un plan de contingencia para este tipo de emergencias.

"Lo más lamentable es que no daban respuestas, no tenían un plan de contingencia, por ejemplo, la mía no era de salud pero la mayoría estaba para eso y no hay ningún mecanismo que diga te doy un radicado de forma manual, que se supone debería haber" indicó Rallón.

Según la comunidad que estuvo esperando más de 8 horas, que venían de otros municipios como Barrancabermeja y ya habían estado dos o tres veces por el mismo proceso, manifestaron que este problema se viene presentando desde la semana pasada.