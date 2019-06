"Yo merezco respeto": Alcalde (e) Bucaramanga

Otra vez en su Facebook Live, Rodolfo Hernández arremetió contra el acalde encargado de Bucaramanga Germán Torres Prieto, a quien tildó de cínico y de querer acabar sus políticas anticorrupción.

El alcalde (e) no se quedó callado ante estos cuestionamientos y pidió respeto, "yo tengo familia y merezco respeto, yo sé que el está actuando con ira. Yo no soy ningún mayordomo ni le estoy cuidando la finca porque esto no es de él, sino de todos los bumangueses".

Ante los cuestionamientos de Hernández quien aseguró que Torres pertenece al partido Opción Ciudadana, este señaló, "Es una falacia, yo pertenecía hasta antes de entrar a la administración pública, yo le mostré la carta y tiene un recibido de él".

Defendió la contratación

El alcalde (e) defendió además la contratación de cuatro personas, una de ellas el abogado Carlos Alfaro, con quien Hernández ha tenido discrepancias. "Son personas de mi entera confianza, van a trabajar en el campo jurídico y yo tengo que blindarme".

Vienen cambios

Dijo además que se está analizando la situación de Metrolínea porque hay personas que no están ejerciendo las funciones como son, "tenemos personas como encargadas, es el caso de la gerente, uno no puede estar dirigiendo y estar pendiente si hay papel higiénico".

La idea de Torres Prieto es analizar los cargos de las personas que están en la entidad y si no son idóneas deben salir.