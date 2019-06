Estudiante de Universidad del Norte habría sido secuestrado en el Magdalena

Roberto José Mejía Mancera, de 17 años, es la identidad del joven que habría sido secuestrado en el municipio de Santa Ana, sur del Magdalena, de donde es oriundo y en donde se encontraba de vacaciones con su familia.

A través de un trino en Twitter, el senador Álvaro Uribe Vélez emitió los primeros detalles del hecho indicando “En Santa Ana Magdalena 1:90 A.M., fue secuestrado Roberto José Mejía Mancera, edad 17 años estudiante de arquitectura en la Universidad del Norte, estaba de vacaciones”.

Luego de esa publicación, Caracol Radio tuvo contacto con el padre del menor de edad, Roberto Mejía, quien confirmó la desaparición.

“Perdí contacto con mi hijo, él está de vacaciones porque estudia primer semestre de arquitectura en la Universidad del Norte, estaba departiendo con unos amigos a tres cuadras de mi casa y no hemos sabido más nada de él desde la noche de ayer. Santa Ana es un pueblo muy sano, hasta ahora no me han llamado, no sé nada, le pido a los captores que preserven su vida, él es un joven con muchas virtudes, por favor, que se comuniquen conmigo”, indicó Mejía.

El padre del joven presuntamente secuestrado es asesor de la Alcaldía de El Banco, Magdalena, y asegura no tener riqueza económica sino ser un asalariado más en el país.

“El único caudal que tengo es moral, soy un asalariado que trabaja en la Alcaldía de El Banco y mi esposa es docente en la Institución Educativa Departamental Rafael Jiménez Altahona del municipio de Santa Ana”, dijo Mejía.